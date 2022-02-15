Следственный Комитет РФ раскрыл крупную армянскую преступную сеть

Об армянском беспределе в Российской Федерации мы говорили не раз. Разбухшая и разбогатевшая армянская диаспора решает свои вопросы тут путем махинаций и подключения криминала и преступных группировок, создаются коррупционные сети, вымагаются деньги. Армянские преступники срослись родственными и коммерческими связями с силовиками и другими надзирающими органами. В силу этих причин лидерам армянских преступных группировок удается часто уходить от ответственности.

На днях Следственный Комитет России раскрыл одну из криминальных схем, устроенных армянами, причем, судя по всему, в нем замешан и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Стало известно, что в Басманный суд поступило ходатайство СКР о продлении срока ареста бывшему чиновнику Росреестра, "королю" контрабанды, другу отдельных представителей спецслужб, бывшему вице-мэру города Артик Борису Авакяну. Он обвиняется в контрабанде и причинении государству ущерба в размере около 4 млрд рублей. Причем в суд поступили документы на Авагяна. Выяснилось, что преступник располагал полным комплектом документов и на фамилию Авагян (получена при рождении, но потом сменил ее) и на фамилию Авакян (под этой фамилией жил долгие годы), чем он и пользовался, когда перемещался, находясь в международном розыске.

Ему также заочно предъявлено обвинение в легализации доходов, полученных незаконным путем, отмывании денег в особо крупном размере (пункт 1 части 3 статьи 190 Уголовного кодекса Армении). Сам Авакян уже подал в СИЗО прошение о предоставлении ему в России убежища. Он уверяет, что занялся в Армении прежним делом - организацией контрабандных каналов. А действовал в интересах заместителя председателя Комитета государственных доходов Шушаник Нерсисяна, бывшего министра финансов Давида Ананяна. Никол Пашинян был в курсе этих схем.

Авакян был задержан 16 декабря в ресторане "Пряности и Радости" в Петербурге, когда он встречался с бывшим сотрудником СЭБ ФСБ РФ Игорем Олейником. Авакян находился в розыске с 2016 года, было вынесено решение Басманного суда о его заключении под стражу на 2 месяца с момента экстрадиции в России или задержания на территории РФ. Решение принималось заочно, поскольку Авакян к тому времени подался в бега. Сейчас эти два месяца с момента задержания истекают и СКР просит продлить арест.

У него также интересная биография: операция, проводимая в 2008 году УСБ ФСБ под предводительством Олега Феоктистова и его "правой руки" Ивана Ткачева, на Черкизовском рынке стала первой серьезной передрягой Бориса Авагяна. Было возбуждено дело в отношении главных "ворот", через которые шла контрабанда на Черкизовский - крупнейшего питерского таможенного брокера "Росморавиа". Соучредителями Росморавиа были четыре человека, среди которых был и Авагян, также занимавший должность генерального директора брокера. Первые трое были арестованы, а вот Авагян нет. Более того он сменил "засвеченную" фамилию на Авакян и продолжил строить карьеру только уже под прикрытием других людей. Поэтому Авагян-Авакян не попал за решетку и в последующем всякий раз избегал серьезной ответственности, являясь фигурантом множества дел о контрабанде.