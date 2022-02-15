Араика Арутюняна доставят в Баку?

"Надеемся, что в скором времени будет обеспечено задержание и привлечение к следствию каждого лица, совершившего преступление, в том числе Араика Арутюняна".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал начальник следственного управления Генеральной прокуратуры Немат Авазов.

Он отметил, что во время Отечественной войны на Гянджу были совершены 4 террористических атаки: "Араик Арутюнян, представлявшийся "президентом" надуманного режима, взял на себя ответственность за это в своей публикации в соцсети. За это он был объявлен в розыск, в его отношении было возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса "измена Родине" и другим статьям".