Укрепляется материально-техническая база ВС Азербайджана

В Азербайджане разрабатывается новый законопроект об укреплении материально-технической базы Вооруженных сил.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в связи с этим на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) во вторник была обсуждена во втором чтении поправка в закон "О Вооруженных силах Азербайджана".

Отмечалось, что статья 9.6 закона предлагается в новой редакции. Согласно поправке, порядок и нормы обеспечения материально-техническими средствами азербайджанской армии и других вооруженных формирований в мирное время и во время войны (вооруженного конфликта) определяются соответствующим органом исполнительной власти.

Законопроект основан на опыте боевых действий за территориальную целостность Азербайджана с 27 сентября по 10 ноября 2020 года. Его цель - обеспечить высочайший уровень материально-технической базы для всех видов войск.

Поправка была поставлена на голосование и принята во втором чтении.