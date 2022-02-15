С открытием Зангезурского коридора будет возможно восстановление разрушенных армянами памятников Азербайджана - ВИДЕО
Во время 30-летней оккупации земель Азербайджана Армения систематически разрушала и уничтожала азербайджанские памятники, культурное наследие, места захоронения, караван-сараи. Армяне ограничились не только этим. Мусульманские памятники также были стерты с территории современной Армении.
Среди подвергшихся армянскому вандализму памятников числится и караван-сарай, находящийся в Селимском перевале Даралгезского хребта, который был построен в 1329 году правителем Эльханидов Абу Саид Бахадур-ханом.
Как сообщил историк Фаиг Исмаилов, задняя часть караван-сарая была уничтожена в начале 1990-х годов, были использованы взрывчатые вещества. Историк также отметил, что в тот период армяне начали этническую чистку азербайджанцев, шел процесс изгнания их с территории современной Армении.
До наших дней сохранилась лишь входная дверь памятника высотой 1 метр 80 сантиметров и шириной 1 метр 30 сантиметров, однако, восстановить исторический памятник, построенный на торговом пути из Анатолии в Китай, все еще можно. По словам Исмаилова, это, в частности, станет возможным с открытием Зангезурского коридора, который объединит регион.
"В ЮНЕСКО был подан запрос на получение информации о последнем состоянии памятника", - сказал историк.
Day.Az представляет вашему вниманию репортаж Xəzər TV о вандализме армян:
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