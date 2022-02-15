Араик Арутюнян должен быть задержан и доставлен в Баку

Так называемый глава "Нагорного Карабаха" Араик Арутюнян обязательно должен быть задержан и доставлен в Баку.

Об этом сказал Day.Az известный российский политолог, телеведущий и общественный деятель Максим Шевченко, комментируя заявление генпрокуратуры Азербайджана по поводу возможного задержания и привлечения к следствию Араика Арутюняна.

Напомним, что во время второй Карабахской войны армянские войска совершили террористические действия против Азербайджана. В результате кровавых терактов погибло более 20 человек и было ранено около 200 мирных жителей. Примечательно, что Арутюнян взял на себя ответственность за совершенный теракт. Своё признание он опубликовал на своей странице в соцсети.

"Арутюнян совершил военное преступление против Азербайджана. Он не был представителем иного государства. Жестокие деяния, совершенные под приказом Араика Арутюняна можно считать терроризмом в чистом виде", - отметил российский политолог.

Что касается возможной кооперации между российскими миротворцами и следственно-оперативной группой Азербайджана по вопросу задержания Арутюняна, наш собеседник отметил:

"Вряд ли возможно такое взаимодействие, поскольку задержание подобных лиц не входит в мандат российских миротворцев. Однако, такой вопрос может обговариваться на уровне глав государств", - заключил Максим Шевченко.

Махир Будагов