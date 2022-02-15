Ювелирная точность внешней политики Президента Ильхама Алиева: пример Азербайджана - другим наука

Автор: Акпер Гасанов

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг позвонил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. В ходе беседы генсек альянса выразил благодарность Президенту Ильхаму Алиеву за визит в НАТО в декабре прошлого года и выступление в высшем органе организации - Североатлантическом совете. Глава государства, в свою очередь, выразил благодарность за приглашение и оказанное гостеприимство.

Напомню, что 14 декабря в столице Королевства Бельгия Брюсселе состоялось заседание Североатлантического Совета НАТО, в котором принял участие глава нашего государства. Тогда государства-члены НАТО еще раз выразили поддержку территориальной целостности, суверенитету, неприкосновенности признанных на международном уровне границ нашей страны. Также тогда было отмечено, что эта позиция неоднократно была закреплена в документах саммитов НАТО.

А еще, государства-члены НАТО особо подчеркнули роль Азербайджана в миссии "Решительная поддержка". Официальные представители НАТО особо отметили роль азербайджанских военнослужащих в эвакуации более 120 тысяч гражданских лиц через Кабульский аэропорт. Было подчеркнуто, что Азербайджан с 2002 года до 27 августа 2021 года участвовал в этих операциях и стал одной из стран, последними покинувших Афганистан.

Так что, очередной телефонный разговор между генсеком НАТО и Президентом Ильхамом Алиевым был всего лишь логическим продолжением взаимно уважительного сотрудничества между Североатлантическим Альянсом и нашей страной. Логично и то, что в ходе телефонного разговора было выражено удовлетворение развитием связей Азербайджан-НАТО, а также состоялся обмен мнениями о постконфликтной ситуации в регионе, текущих процессах вокруг Украины и ситуации на мировом энергетическом рынке.

Да, в настоящее время ситуация в мире продолжает оставаться очень напряженной, есть множество старых очагов межгосударственных конфликтов, появились и новые места очень серьезного, угрожающего стабильности Европы, противостояния. В первую очередь, это российско-украинский конфликт. Как, когда и чем он закончится- точного ответа на этот вопрос не знает никто.

Но очевидно, что один из главных вопросов в противостоянии между Россией и Украиной - закрепленный в украинской Конституции курс на членство в НАТО. В России настаивают на том, чтобы Украина отказалась от данного курса. Сделать это, безусловно, будет практически невозможно. Ибо придется менять всю Конституцию Украины. Другое дело, что глядя на данный пример, понимаешь правильность политики официального Баку.

Наша страна никогда не стремилась к членству в НАТО. Точно также, как и к членству в ОДКБ. При этом наша страна имеет очень тесные отношения в том числе и военно-политические связи с Турцией, армия которой по праву считается второй по боеспособности в НАТО, после американской. Плюс, Азербайджан одержал победу в Отечественной войне, восстановил свою территориальную целостность, не будучи членом НАТО или ОДКБ.

При этом в НАТО всегда заявляли и снова заявили в прошлом году о признании территориальной целостности Азербайджана. А страны-члены ОДКБ, в которую входит Армения, даже официально и громко поздравили Азербайджан с Победой в 44-дневной войне. Все это и есть доказательство правильности политики, выбранной нашей страной.

Еще одним показателем эффективности нашей внешнеполитической линии является то, что Азербайджан использует все возможности от вступления в 2011 году в ряды Движения неприсоединения. Это вторая по величине политическая организация после Генеральной Ассамблеи ООН. За короткое время Азербайджан завоевал большое доверие и уважение среди участников Движения, а в 2016 году единогласным решением лидеров Движения неприсоединения был избран председателем Движения неприсоединения на 2019-2022-е годы.

Более того, Азербайджан положительно ответил на просьбу стран-членов председательствовать в Движении еще год до того, как председательство перейдет Уганде в 2023 году. Это решение нашло свое отражение в Политической декларации, принятой по Промежуточной конференции министров иностранных дел стран-членов Движения неприсоединения, состоявшейся 13-14 июля прошлого года.

И тут имеет смысл напомнить, что именно решительная позиция стран-участниц Движения неприсоединения в ходе 44-дневной войны предотвратила инициативы против нашей страны в Совете Безопасности ООН. О чем это говорит? О том, что официальный Баку совершенно верно расставил акценты, проводит ювелирно точную внешнеполитическую линию. Благодаря которой Азербайджану удастся пользоваться колоссальным уважением в НАТО и ОДКБ, не состоя в их рядах и даже не претендуя на членство, а также препятствовать всем проискам мирового армянства и их покровителей, благодаря авторитету в Движении неприсоединения. Уверен, что опыт дипломатических, внешнеполитических побед Азербайджана достоин такого же изучения, как опыт военной Победы нашей страны в 44-дневной войне.