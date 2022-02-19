К строительству Зангезурского коридора могут быть привлечены российские компании

Автор: Лейла Таривердиева

Выступая на заседании Совета глав государств СНГ в декабре 2020 года, Президент Азербайджана Ильхам Алиев пригласил дружественные нам страны к участию в восстановительных работах на освобожденных от армянской оккупации территориях. Глава государства сказал, что финансировать восстановительные работы мы будем сами, но хотим, чтобы к восстановлению наших городов и сел были привлечены компании из дружественных нам стран.

После войны прошел всего месяц, а азербайджанская сторона уже начала реализацию инфраструктурных проектов. Появились и первые партнеры - компании из Турции и Италии, с которыми были заключены первые контракты в рамках восстановления Карабаха. Не секрет, что в Азербайджане ждали предложений и от российской стороны. Россия - близкий сосед, друг и партнер Азербайджана. Между странами имеются наработанные десятилетиями тесного сотрудничества связи, отработана каждая позиция, каждая сфера. Однако российские компании медлили, словно сомневались, что все случившееся - всерьез и навсегда.

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Лед тронулся в октябре прошлого года, когда в ходе визита в Джебраильский район глава государства заложил основу совместного сервисного центра ОАО "КАМАЗ" и Гянджинского автомобильного завода. Это первый проект на освобожденных территориях с российским долевым участием. А сегодня уже сообщается о 14 заявках от российских компаний на участие в восстановительных работах в освобожденных районах. Об этом говорилось накануне на вице-премьера Азербайджана, сопредседателя азербайджано-российской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Шахина Мустафаева и вице-премьер РФ, сопредседатель комиссии с российской стороны Алексея Оверчука. Также отмечалось, что в Азербайджане для российских компаний созданы возможности для участия в проектах, реализуемых в индустриальных парках страны.

Подавшие заявки компании в основном заняты в сферах сельского хозяйства, строительства железных дорог, энергетических объектов и др. Какие из заявок будут приняты, пока неизвестно. Но российская сторона, судя по визитам двух крупных бизнес-миссий в Азербайджан в 2021 году, намерена расширить свое участие в карабахских проектах.

Многое зависит от тендеров, которые азербайджанкое правительство будет выставлять в рамках планов по восстановлению и реконструкции районов, сказал в беседе с Day.Az российский эксперт, научный сотрудник Института экономики Российской академии наук (РАН) Александр Караваев.

"Здесь работа ведется как бы с двух сторон. С азербайджанской стороны и со стороны Торгового представительства России в Азербайджане. Торгпредство относится к Минпромторгу РФ, и последний аккумулирует потенциальные, то есть пока не обладающие статусом какого-то готового контракта возможности и заявки со стороны российских компаний. Значительную роль здесь будут играть региональные российские производители и поставщики услуг. Российское торгпредство внимательно отслеживает заявки, которые будут выставляться на тендеры. Информация предварительно поступает также по внутриведомственным каналам. И на стыке этого согласования будут выводиться более обоснованные в плане технических возможностей и финансирования проектов совместные результаты", - сказал российский эксперт.

По словам Караваева, стержневое экономическое взаимодействие между нашими странами происходит по линии флагманских компаний. Например, проект с сервисным центром КАМАЗа в Джебраильском районе демонстрирует наличие договоренности на самом высоком уровне о размещении крупного проекта, привязанного к запросам работ на освобожденных территориях - дорог, инфраструктуры, жилищных проектов. Все это требует постоянной подпитки техникой - строительной, грузовой. Эта тема, отметил наш собеседник, обсуждается отдельно на межгосударственном, межправительственном уровне. Она идет отдельно от тендеров и заявок, обсуждается на уровне министерства и окончательно согласуется на уровне президента.

Было бы очень ожидаемо участие ОАО "Российские железные дороги" в восстановлении магистралей, которые будут формировать маршрут Зангезурского коридора, считает эксперт. Причем, в том числе на территории Азербайджана.

"Могут ли появиться кроме этого другие крупные проекты? Конечно. Профиль районов преимущественно аграрный. В процессе введения в хозяйственный оборот земель будет востребован вывод этой аграрной продукции на внешние рынки, прежде всего, в Россию. И в связи с этим возможно появление в Восточно-Зангезурском и Карабахском экономических районах тепличных хозяйств, которые будут результатом совместной деятельности с российскими торговыми сетями. Такая потенциальная возможность имеется.

Несмотря на то, что потоки аграрного экспорта Азербайджана не находятся в пределах новых экономических районов (они задействованы больше по линии Север-Юг от Лянкярана до центральной зоны страны), интерес к этой сфере немалый. Этот интерес может быть связан с возникновением после восстановления коммуникаций третьей транзитной магистрали через Азербайджан. Первая - это Север-Юг, вдоль которой происходит аккумуляция грузов аграрных холдингов, поставляющихся в Россию. Второе направление, правда, не связанное с аграрным экспортом, - это коридор Баку-Тбилиси-Карс. Третьим направлением станет Зангезурский коридор. Эта магистраль будет запущена раньше, чем участок железной дороги на территории Ирана. Последний вряд ли в ближайшем будущем будет достроен. Поэтому к Зангезурскому участку магистрали можно будет привязать строительство логистических объектов в рамках инициативы "Агроэкспресс".

Что касается непосредственно инфраструктурного восстановления, то, думаю, длительное время будет сохраняться запрос на участие российских компаний в восстановлении электроэнергетических сетей - гидроэлектростанций, подстанций. У России есть немалый задел в этой сфере. Правда, в этой сфере может иметь место конкуренция с компаниями других стран в плане выполнения подрядных работ", - сказал Александр Караваев.