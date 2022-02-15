https://news.day.az/politics/1436136.html Минобороны Азербайджана опровергло очередную армянскую ложь
Минобороны Азербайджана опровергло очередную армянскую ложь
Распространяемая в армянской прессе информация о том, что якобы в результате обстрела подразделениями азербайджанской армии на территории Азербайджана, где временно находятся российские миротворцы, был тяжело ранен член незаконного армянского вооруженного формирования, является ложной.
Об этом говорится в сообщении министерства обороны Азербайджана, передает Day.Az.
Армянская сторона прибегла к очередной провокации, чтобы скрыть преступления, совершенные членами ее незаконного вооруженного формирования.
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