Президент Турции посетил павильон Азербайджана на Expo-2020 в Дубае

В рамках официального визита в Объединенные Арабские Эмираты Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил павильон Азербайджана на международной выставке "Expo-2020" в Дубае.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в ходе посещения павильона Президент Турции послушал азербайджанские песни в исполнении народного артиста Алима Гасымова и его дочери Фарганы Гасымовой. Затем он ознакомился с проделанной в павильоне подготовительной работой.

Отметим, что на международной выставке "Expo 2020 Dubai" в ОАЭ представлен павильон Азербайджана, организованный Центром Гейдара Алиева. Выставка продлится до 31 марта этого года.

Азербайджан представлен на выставке темой "Семена будущего". Концепция павильона отражает человеческий капитал, который является субъектом и объектом, инициатором и главной движущей силой изменений. В павильоне посредством инсталляций, аудио- и видеоматериалов демонстрируется разнообразие ландшафтов страны.

В павильоне представлена ​​информация об устойчивом развитии и инновациях в экономической и социальной сферах в Азербайджане под руководством Президента Ильхама Алиева, а также о строительных и восстановительных работах на территориях страны, освобожденных от оккупации в результате 44-дневной войны. Национальный павильон принимает более 10 тысяч посетителей в день. В павильоне регулярно проводятся концерты и различные культурные программы, посетители получают возможность ознакомиться с историей и современной жизнью Азербайджана.