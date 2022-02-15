Президент Турции посетил павильон Азербайджана на Expo-2020 в Дубае - ФОТО
В рамках официального визита в Объединенные Арабские Эмираты Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил павильон Азербайджана на международной выставке "Expo-2020" в Дубае.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в ходе посещения павильона Президент Турции послушал азербайджанские песни в исполнении народного артиста Алима Гасымова и его дочери Фарганы Гасымовой. Затем он ознакомился с проделанной в павильоне подготовительной работой.
Отметим, что на международной выставке "Expo 2020 Dubai" в ОАЭ представлен павильон Азербайджана, организованный Центром Гейдара Алиева. Выставка продлится до 31 марта этого года.
Азербайджан представлен на выставке темой "Семена будущего". Концепция павильона отражает человеческий капитал, который является субъектом и объектом, инициатором и главной движущей силой изменений. В павильоне посредством инсталляций, аудио- и видеоматериалов демонстрируется разнообразие ландшафтов страны.
В павильоне представлена информация об устойчивом развитии и инновациях в экономической и социальной сферах в Азербайджане под руководством Президента Ильхама Алиева, а также о строительных и восстановительных работах на территориях страны, освобожденных от оккупации в результате 44-дневной войны. Национальный павильон принимает более 10 тысяч посетителей в день. В павильоне регулярно проводятся концерты и различные культурные программы, посетители получают возможность ознакомиться с историей и современной жизнью Азербайджана.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре