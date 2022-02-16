https://news.day.az/politics/1436213.html Армяне оставили боеприпасы, убегая из Физули - ВИДЕО
Армяне оставили боеприпасы, убегая из Физули - ВИДЕО
В Физулинском районе на оставленных армянами при отступлении позициях обнаружено оружие и боеприпасы.
Как сообщили Day.Az в бардинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, в ходе очередных контрольно-профилактических мероприятий сотрудники Физулинского районного отдела полиции обнаружили на территории района и передали по назначению 27 автоматов, 7 пулеметов, 1 гранатомет, 3 гранаты, 4 автоматных ящика, 11 снарядов, 95 патронов крупного калибра.
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