Армяне оставили боеприпасы, убегая из Физули

В Физулинском районе на оставленных армянами при отступлении позициях обнаружено оружие и боеприпасы.

Как сообщили Day.Az в бардинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, в ходе очередных контрольно-профилактических мероприятий сотрудники Физулинского районного отдела полиции обнаружили на территории района и передали по назначению 27 автоматов, 7 пулеметов, 1 гранатомет, 3 гранаты, 4 автоматных ящика, 11 снарядов, 95 патронов крупного калибра.