Еврейская община Калифорнии поблагодарила Азербайджан

Раввин Мендель Вайнфельд из синагоги Chabad House-Almaden Valley (Сан-Хосе, американский штат Калифорния) поблагодарил Азербайджан за поддержку в восстановлении синагоги.

Как передает в среду Day.Az со ссылкой на новостное агентство Jewish News of Northern California, 27 января генеральный консул Азербайджана в Лос-Анджелесе Насими Агаев сообщил о выделении финансовых средств на восстановление синагоги Chabad House-Almaden Valley, в которой в декабре прошлого года произошел пожар.

Генконсул выразил надежду на скорейшее восстановление здания.

По словам Агаева, он узнал о пожаре, увидев фотографии в социальных сетях, и связался с раввином Менделем Вайнфельдом.

В телефонном разговоре с генконсулом Азербайджана Вайнфельд выразил благодарность за пожертвованные средства на восстановление.

"Это очень мощный посыл о том, что независимо от вероисповедания, мы, в конце концов, люди, созданные по Божьему подобию, и этот дар Азербайджана является невероятным выражением этой основной веры", - сказал Вайнфельд.

Напомним, что огонь уничтожил здание синагоги в среду, 22 декабря.