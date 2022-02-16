Примитивная попытка замять скандал от представителя ПРООН в Азербайджане

Автор: Лейла Таривердиева

На днях председатели азербайджанских НПО направили обращение генсеку ООН Антониу Гутерришу по поводу сотрудников ПРООН армянской национальности, которые регулярно своим поведением в соцсетях позорят имя организации, подрывают ее авторитет и роняют имидж.

Азербайджан и Организацию Объединенных наций связывает многое, но в последнее время, к сожалению, основной темой между ними стали армянская и проармянская возня в структурах организации. Клевета и оскорбления в адрес Азербайджана и тюркских народов в целом, неприкрытая пропаганда сепаратизма, озвучиваемые армянскими сотрудниками Программы развития ООН (ПРООН) армянского происхождения, признаться, стали неожиданностью.

Наше удивление связано не с тем, что лица армянской национальности распространяют в соцсетях провокационные посты и клевещут на Азербайджан. Это как раз "нормально". Удивляет то, что среди них есть сотрудники структуры ООН, которые делают это совершенно безнаказанно и открыто. Хотя, согласно соответствующим нормативным документам ООН, чиновникам, действующим под эгидой этой мировой организации, подобное поведение строго запрещено и наказуемо. Именно для того, чтобы обратить внимание господина Гутерриша на бездействие ООН, а не на наставление националистов на путь истинный, и направлено обращение азербайджанских НПО.

Между тем, скандал следует за скандалом.

Новоназначенная резидентом-представителем ПРООН в Азербайджане Екатерина Паниклова уже в него угодила. Еще даже не приступив к исполнению своих обязанностей. Причина в том, что пользователи соцсетей обнаружили странную картину, складывающуюся в ее профиле в Twitter. До назначения на этот пост она работала старшим координатором проектов в Региональном хабе для стран Европы и СНГ в Стамбуле. Теперь она назначена в Азербайджан. Но привычек не меняет.

Госпожа Паниклова предусмотрительно указывает в своем профиле, что "твиты принадлежат мне, а не ПРООН. Ретвиты - это не одобрение". Помимо твитов и ретвитов соцсети предполагают и круг общения и интересов. И он у резидента-координатора особо любопытный. В нем масса армянских фамилий, есть чиновники, члены правительства Армении, представители различных структур. При этом до того, как возник скандал, там не было азербайджанских деятелей, хотя занималась она вопросами не Армении, а СНГ в целом. Зато теперь среди ее подписок оказалась вся правящая элита и правительство Азербайджана... Прямо детский сад какой-то. Должен был подняться шум, чтобы резидент-координатор ПРООН вспомнила, в какую страну ее назначили?

Соцсети дело личное, с этим никто не спорит. Однако с получением высокой должности, да еще в таком непростом регионе, каждый личный шаг должен просчитываться. Никто не может отказать госпоже Паникловой в личных предпочтениях, но не тогда, когда это делается под эгидой ПРООН. И оговорки о том, что все это принадлежит ей, а не ПРООН, не работают.

В Азербайджане, конечно, понимают, что руководство ООН не следит за аккаунтами своих сотрудников, да и не может следить. Оно рассчитывает на сознательность принимаемых на работу и дающих соответствующую клятву людей. Но когда речь идет об армянском национализме, нужно иметь в виду, что для переносчиков его идей не играют роли никакие уставы, клятвы и даже собственные подписи. Касается это и тех, кто особо симпатизирует армянству. Для них почему-то тоже начинает отключаться логика и здравый смысл.

В случае с Паникловой возникает законный и естественный вопрос: почему при такой тесной связи и любви к армянам и Армении ее назначили в Азербайджан? Почему было не отправить ее в солнечный Ереван? Непонятно, как чиновник с подобными предпочтениями будет осуществлять свою миссию в нашей стране. Где гарантии, что в ее работе не будет присутствовать предвзятость и личное опять не будет перенесено под вывеску ПРООН? Особенно после того, как армянские "друзья" в профиле чиновницы всплыли в СМИ и соцсетях.

Мы уже писали об этом, но будет не лишним повторить некоторые постулаты, которые спокойно нарушают армянские сотрудники ПРООН. "Стандарты поведения для международной гражданской службы" были приняты еще в 2013 году и вот уже десять лет требуют от сотрудников ООН: самых высоких стандартов поведения, терпимости и понимания, уважения всех без различий по каким бы то ни было признакам, быть беспристрастными, особенно в отношении политических и религиозных убеждений, держать личное мнение при себе, не становиться на чью-то сторону, публично не выражать свои убеждения по спорным вопросам и избавляться от стереотипов. И так далее.

Требования не сложные, но для армянства и его болельщиков очень трудные для выполнения.

Недавно мы говорили об Армене Григоряне, руководившем региональным кластером по вопросам изменения климата/устойчивости к стихийным бедствиям и советнике по глобальной энергетической политике для Европы и Центральной Азии ПРООН в Стамбульском региональном хабе, а ныне направленным постпредом ПРООН в Северную Македонию. Этот высокопоставленный чиновник позволял себе не считаться с уставом и правилами поведения. После того, как в азербайджанском обществе и СМИ поднялся шум, местный офис ПРООН был вынужден отреагировать и заявить, что структура "не приемлет дискриминационного или предвзятого поведения, которое может нанести ущерб репутации организации и ее сотрудников во всем мире. ПРООН имеет ряд институциональных механизмов, таких как Управление по вопросам этики, Управление аудита и расследований (OAI), Управление людских ресурсов и Управление омбудсмена, для предотвращения и расследования обвинений в неправомерных действиях и несоблюдении правил и политики".

Да, механизмов для предотвращения нарушений у ПРООН много, только от этого ничего не меняется. Мы не знаем, было ли сделано замечание Григоряну и прочим господам с армянскими фамилиями. Будем надеяться, что было. Всегда хочется надеяться на лучшее...