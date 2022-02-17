Незаконные армянские формирования готовят новые провокации

Автор: Мехти Ахмедзаде

Армяне готовят очередную провокацию на территории Азербайджана, на которой временно размещен российский миротворческий контингент. Реваншисты заявили о том, что с февраля по май 2022 года хотят провести некие "учения по огневой подготовке". Инициатором провокации является военный преступник Виталий Баласанян.

Настроенные на невозможный реванш армянские сепаратисты лишь дестабилизируют мирную ситуацию, пытаясь устроить какие-то "учения" и обсуждая не имеющие никаких правовых основ т.н. "законы об оккупации". Армянам Карабаха целесообразнее было бы думать об интеграции в азербайджанское общество, ибо сегодня Азербайджан быстрыми темпами возрождает освобожденные территории и придерживается установленного мира. Они должны помнить, что "железный кулак" еще на месте и попытки торпедировать этот мир в надежде вернуться к прежним неверным реалиям ни к чему хорошему не приведут.

Есть также еще один важный момент, на который следует обратить внимание, - некачественное выполнение миротворческими силами, размещенными на определенной части территории Карабаха, своих задач. Куда они смотрят, почему допускают такие провокации и не принимают мер? Подобные ситуации создают дополнительные риски. Проводя т.н. "учения", армяне таким образом пытаются навредить положительной репутации российских миротворцев и торпедировать успешно развивающиеся азербайджано-российские отношения. Этого нельзя допускать, в частности, просто потому, что российские военные являются гарантом мира.

На что рассчитывают реваншисты, организуя подобные провокации? Завтра они будут стрелять из-за спин миротворцев, рассчитывая на ответный удар и столкновение между Азербайджанской армией и РМК. Сами армянские "герои" по своей традиции забьются в какую-нибудь дыру, чтобы переждать трудные времена. У армян большой опыт в этом деле - в дни войны десятки тысяч "железных ашотов" прятались по подвалам, бросив позиции на передовой.

Сепаратисты стараются, чтобы недоверия было как можно больше. Цель абсолютно прозрачна - столкнуть азербайджанцев против РМК, создать в лице последних образ "врага и оккупанта". К сожалению, российская сторона слишком невнимательно относится к подобным провокациям. Жертв пока нет - и ладно. Между тем, армяне пользуются таким отношением сполна. Каждая их провокация - это удар по имиджу России в глазах Баку, в глазах азербайджанского народа. Азербайджан вправе ожидать от российской стороны четких мер, чтобы подобные инциденты не повторялись.

Нельзя допускать, чтобы армянские провокации имели место на территории, где временно дислоцированы российские миротворцы. За исключением этих вопросов, Азербайджан положительно оценивает деятельность РМК, но провокаций не должно быть. Никто, кроме ВС Азербайджана, не имеет права проводить учения на территориях нашей страны.