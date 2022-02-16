https://news.day.az/politics/1436332.html США предоставили Азербайджану помощь
США предоставили Азербайджану помощь
За два года США предоставили Азербайджану помощь в размере 100 миллионов долларов в сфере безопасности.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в среду журналистам посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер.
"Здесь речь идет не об оружии, а об оборудовании, тренингах. США как сопредседатель Минской группы ОБСЕ хотят помочь Азербайджану и Армении решить проблемы. Поэтому мы не предоставляем оружия ни одной из сторон", - сказал посол.
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