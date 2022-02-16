https://news.day.az/politics/1436333.html Нормализация отношений Турции и Армении будет способствовать разблокировке коммуникаций в регионе - посол США в Азербайджане
Нормализация отношений Турции и Армении будет способствовать разблокировке коммуникаций в регионе - посол США в Азербайджане
Нормализация отношений между Турцией и Арменией будет способствовать открытию коммуникаций в регионе.
Об этом сказал в среду на брифинге посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер, отвечая на вопрос Trend, передает Day.Az.
"Нормализация отношений между Турцией и Арменией также будет способствовать налаживанию отношений Баку и Еревана. Это также поспособствует открытию коммуникаций в регионе", - сказал дипломат.
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