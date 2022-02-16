В Армении грузовики застряли в грязи

В Армении на альтернативной трассе Герус-Гафан дороге 15 грузовиков застряли в грязи.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, в Зангезурский региональный центр управления в кризисных ситуациях был получен звонок о том, что возле Татевского монастыря на автодороге Гафан-Татев из-за гололедицы автомобили не могут продолжить путь.

На помощь застрявшим грузовикам поспешили из МЧС Армении. После продолжительных попыток грузовики удалось вытащить из грязи.

Ранее в армянском сегменте соцсетей появилось видео, снятое на одном из участков альтернативной трассы Герус-Гафан. На опубликованных кадрах грузовики еле двигаются с места и, фактически, не могут донести груз по месту назначения. Видео стало объектом насмешек со стороны граждан Армении. "Это не дорога, а сплошное недоразумение", - писали недовольные люди.

При наличии такой комфортной дороги как Герус-Гафан, а также учитывая неоднократные заявления армянских властей о необходимости налаживания мира с Азербайджаном, делать ставку на неасфальтированную проселочную дорогу Гафан-Татев кажется довольно странным решением. Тем более, что сами местные жители неоднократно жаловались на непригодность дорог Гафан-Татев и Татев-Агван для грузоперевозок из-за узких полос и серпантинов. Видимо в верхах армянского руководства до сих пор придерживаются принципа "назло бабушке отморожу уши". Другого объяснения неадекватному поведению у армян нет.