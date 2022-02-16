Азербайджан и США наладили прочное сотрудничество в сфере безопасности.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в среду журналистам посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер.

"Мы наладили сильное и надежное сотрудничество в области безопасности. Это началось с участия Азербайджана в международных усилиях в Афганистане по борьбе с терроризмом. Азербайджан до конца поддерживал нас в Афганистане. Азербайджан совместно с Турцией обеспечивал безопасность в международном аэропорту имени Хамида Карзая. Я очень ценю ту роль, которую Азербайджан сыграл в этой коалиции, и страна продолжает сотрудничать с нами по целому ряду вопросов, связанных с борьбой с терроризмом. Мы также очень тесно сотрудничаем с Азербайджаном в обеспечении безопасности его границ, его сухопутных границ на юге и морских границ на востоке. Со стороны Каспийского моря мы помогаем Азербайджану защитить его важнейшую энергетическую инфраструктуру, морские нефтяные и газовые скважины и трубопроводы, которые составляют основу экономической независимости Азербайджана и подкрепляют его политическую независимость", - сказал посол.