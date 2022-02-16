Азербайджан обладает потенциалом обеспечить мир и за пределами региона

У Азербайджана есть потенциал обеспечить мир на более широком географическом пространстве.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в среду журналистам посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер.

"США останутся преданным партнером Азербайджана. Мы верим, что у Азербайджана есть большие возможности для продвижения дела мира и процветания не только в этом регионе, но и за его пределами. Мы хотим продолжить это партнерство с Азербайджаном. Мы отмечаем 30-летие нашей дружбы. Я хочу подчеркнуть, что США с самого начала решительно поддерживали независимость Азербайджана. В течение 30 лет мы работали с правительством и народом Азербайджана над вопросами расширения этих отношений в таких сферах, как верховенство закона, права человека, экономика, энергетическая безопасность, которые являются невероятно важными составляющими наших связей", - сказал он.