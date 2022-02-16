Всемирно известные международные путешественники ознакомились с городом Шуша

Визит известных путешественников из 21 страны на освобожденные от оккупации территории накануне 30-летия Ходжалинского геноцида начался с посещения города Шуша.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, сначала гости ознакомились с крепостными стенами Шуши. Они были проинформированы о том, что крепость, построенная правителем Карабаха Панахали ханом, долгое время защищала город от вторжений, была символом нерушимости. Во время оккупации крепостные стены подверглись армянскому вандализму. После освобождения города Шуша от оккупации в крепости были проведены ремонтно-восстановительные работы.

Путешественники осмотрели расстрелянные статуи известных личностей Азербайджана - Хуршидбану Натаван, Бюльбюля и Узеира Гаджибейли на центральной площади города Шуша. Всемирно известный фотограф Реза Дегати рассказал гостям о событиях, свидетелем которых он был во время Первой Карабахской войны, проинформировал путешественников о ситуации в городе Шуша до и после армянской оккупации.

Затем путешественники посетили мечеть Юхары Говхар Ага. Гости были проинформированы о том, что за 30-летнюю оккупацию религиозные памятники, в том числе мечети подверглись армянскому вандализму. Сразу после освобождения города Шуша в этих мечетях начались ремонтно-восстановительные работы.

Гости побывали в дом-музее народного артиста Бюльбюля в городе Шуша, имевшего большие заслуги в развитии азербайджанской музыкальной культуры, сыгравшего важную роль в становлении и развитии профессиональной вокальной школы. Путешественники были проинформированы о деятельности и истории музея.

Последней остановкой участников визита в Шуше была Джыдырдюзю, где они полюбовались прекрасной панорамой окрестных гор.