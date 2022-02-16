Компании из США могут участвовать в разминировании Карабаха

Компании из США могут принять участие в процессе разминирования в Карабахе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в среду журналистам посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер.

"Я побывал в Агдаме и Зангилане и видел масштаб проблемы. У нас тесные связи с Агентством Азербайджана по разминированию и мы прекрасно понимаем, в чем заключаются трудности. Это будет огромный проект. Я хотел бы, чтобы американские компании сыграли свою роль в этом процессе. Я думаю, что правительство все еще рассматривает этот вопрос. Предпочитается использование местных ресурсов. Тем не менее, у американских компаний есть некоторые технологии и методы, которые, как мне кажется, представляют интерес для правительства. Правительство США недавно объявило о предоставлении помощи в размере 500 тысяч долларов США для решения этой проблемы в регионе. Кроме того, у нас есть неправительственная организация Marshall Legacy Institute, которая уже работает с правительством и Агентством Азербайджана по разминированию. Marshall Legacy Institute предоставляет собак для обнаружения мин. В этом году оно предоставило около 30 собак. Некоторые из них закупаются государством", - сказал он.