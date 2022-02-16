США готовы поддержать открытие коммуникаций на Южном Кавказе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в среду журналистам посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер.

"США полны решимости поддерживать всеобъемлющий мир в регионе. Мы привержены поддержке открытия транспортных связей для обеспечения процветания во всем регионе. Мы хотели бы, чтобы все три страны Южного Кавказа стали сильнее. Мы также хотели бы, чтобы региональное сотрудничество расширилось. Это займет некоторое время. Мы всегда призывали обе стороны принять меры по укреплению доверия, которые помогут решить оставшиеся вопросы, связанные с демаркацией границ, разминированием, открытием транспортных связей, пропавшими без вести. Над всем этим нужно работать. Мы приветствуем участие ЕС и очень внимательно следим за участием России в этом процессе. Мы поддержим любой формат, который поможет решить вопросы и обеспечить мир", - сказал посол.