Танковые подразделения Азербайджана подняты по сигналу "Тревога" - ФОТО - ВИДЕО
Согласно утвержденному министром обороны Азербайджанской Республики плану боевой подготовки на 2022 год, в воинских частях и соединениях Сухопутных войск, в том числе Военно-Морских Сил, была проведена внезапная проверка состояния боеготовности подразделений.
Как передает Day.Az со ссылкой на Минобороны, в ходе проверок были уточнены задачи танковых подразделений, поднятых по сигналу "Тревога" и выведенных в назначенный район. Были заслушаны рапорты спецназа ВМС и экипажей военных кораблей об оперативной обстановке в азербайджанском секторе Каспийского моря и боевых задачах по защите инфраструктуры стратегического назначения.
Основной целью проведения проверок является совершенствование навыков слаженного приведения подразделений рода войск в состояние боеготовности, а также умений командного состава оценивать обстановку в соответствии со сложившимися условиями и принимать оперативные решения.
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