Подготовленный Азербайджаном отчет распространен в качестве официального документа ООН

Подготовленный Азербайджаном отчет распространен в качестве официального документа Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН.

Об этом Day.Az сообщили в среду в МИД Азербайджана.

В отчете подчеркивается, что в период 44-дневной войны и после нее правительством Армении через армянские диаспорские организации, действующие во многих странах, под видом гуманитарной помощи, с использованием международных финансовых платежных систем были организованы незаконные кампании по сбору средств, которые были использованы для финансирования террористической деятельности против мирного населения на суверенной территории Азербайджана.

В отчете, подготовленном на основе заявлений армянских госчиновников и информации армянских общественных источников, говорится, что только в период 44-дневной войны действующими в 73 странах организациями армянской диаспоры было собрано более 170 миллионов долларов, из которых 110 миллионов были перечислены в госбюджет Армении для покрытия военных расходов. Данный факт отражен в речи премьер-министра Армении 21 апреля 2021 года перед парламентом по исполнению госбюджета на 2020 год. Подобные кампании по сбору средств, в большинстве своем организуемые и управляемые "Hayastan All Armenian Fund", в котором представлено политическое руководство Армении, продолжаются и в период после подписания лидерами Азербайджана, России и Армении трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года.

МИД заявляет, что подобная деятельность, направленная против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, недопустима, а также является грубым нарушением национального законодательства стран, в которых зарегистрированы соответствующие организации армянской диаспоры, международных обязательств в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

В связи с этим МИД Азербайджана призывает все государства-члены ООН принять эффективные меры в рамках своих международных обязательств в отношении структур, зарегистрированных на их территории и занимающихся незаконной деятельностью, направленной против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.