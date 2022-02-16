Мы приехали в Азербайджан для изучения истории Карабаха

Я приезжаю в Азербайджан в третий раз. Мы приехали сюда для изучения истории Карабаха.

Об этом в интервью АЗЕРТАДЖ сказал нидерландский путешественник Борис Кестер, посетивший освобожденные от оккупации территории Азербайджана, передает Day.Az.

Воочию увидев разрушенные здания и, в то же время, проводимое строительство, путешественник отметил: "Шуша очень интересный город. Верю, что глубже изучу историю Шуши".