https://news.day.az/politics/1436455.html Мы приехали в Азербайджан для изучения истории Карабаха - нидерландский путешественник
Мы приехали в Азербайджан для изучения истории Карабаха - нидерландский путешественник
Я приезжаю в Азербайджан в третий раз. Мы приехали сюда для изучения истории Карабаха.
Об этом в интервью АЗЕРТАДЖ сказал нидерландский путешественник Борис Кестер, посетивший освобожденные от оккупации территории Азербайджана, передает Day.Az.
Воочию увидев разрушенные здания и, в то же время, проводимое строительство, путешественник отметил: "Шуша очень интересный город. Верю, что глубже изучу историю Шуши".
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