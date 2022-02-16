Джейхун Байрамов и Сергей Лавров обсудили реализацию трехсторонних заявлений

16 февраля состоялся телефонный разговор между министрами иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и России Сергеем Лавровым.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана, министры обсудили актуальные вопросы повестки дня двустороннего сотрудничества. Учитывая, что в текущем году будет отмечаться 30-летие установления дипломатических отношений между двумя государствами, стороны обменялись мнениями о мероприятиях, которые будут организованы в этом направлении.

Министры также обсудили ситуацию в регионе, в том числе вопросы, связанные с выполнением трехсторонних заявлений.

Стороны также обменялись мнениями в связи с текущей ситуацией вокруг Украины.

В ходе телефонного разговора также обсуждались вопросы сотрудничества в рамках председательства Азербайджана в Форуме ОБСЕ по безопасности сотрудничеству.