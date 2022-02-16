Основной инстинкт Ларисы Алавердян

Автор: Акпер Гасанов

Уроженка Баку, бывшая воспитательница детского сада в столице советского Азербайджана, а много позже первый омбудсмен Армении Лариса Алавердян давно и прочно закрепила за собой статус дамы, сделавшей политический капитал на азербайджанофобии. Не она первая, не она последняя. И мы бы не стали обращать внимания на умозаключения этой дамы, если бы степень лжи, озвученной данной дамой, не был бы избыточным даже для нее самой.

"Конечно же, между Арменией и Азербайджаном должно быть заключено мирное соглашение. Это соглашение должно быть подписано на основе международных норм права и принципов с условием взаимного признания территориальной целостности стран", заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе поездки в Агдамский район. Казалось бы, что тут не так, к чему могут придраться армянские комментаторы? Все же более, чем верно, обосновано было сказано.

Но, нет такой глупости, какую бы еще не озвучили армянские политики и общественные деятели. Вот и Лариса Асатуровна принялась возмущаться тем, что в Армении бизнесмены вдруг стали "экспертами" по Карабаху. Казалось бы, это сугубо внутри-армянская проблема, которую решать можно и нужно, не придавая данной эпидемии глупости вселенский характер. Но, мадам Алавердян пошла по давно проторенной дорожке. Хотя, сложно сказать, что удивительнее- воспитатель детского сада в роли омбудсмана или бизнесмен в роли политолога?!

Дальше больше. Алавердян принялась крыть, на чем свет стоит правящую верхушку Армении. Не буду детально останавливаться на том, что она решила предъявить руководству РА. Это, если коротко, привычный набор для армянского оппозиционера- возмущение дилетантизмом и слабостью действующего руководства РА. Но в том то и дело, что армянский народ счел, что нынешняя власть является злом меньшим, чем все остальные политики.

Прекрасно помню, что происходило в РА ровно год назад. Армянское оппозиционное "Движение спасения родины", в состав которого входит целых 17 партий, провело в феврале прошлого года митинг в центре Еревана. Он закончился полнейшим фиаско, ибо послушать политических лузеров пришло всего менее десятка тысяч человек. Еще раз подчеркну- 17 партий смогли добиться выхода на улицу всего несколько тысяч тех, кто готов был требовать отставки премьер-министра РА Никола Пашиняна.

"К сожалению, сейчас мы видим, что все протестные акции на правительство никак не действуют и, возможно, не будут действовать и в дальнейшем. Пассивность избирателей вредит всей стране", сетовала тогда Лариса Алавердян. По сути, это было признание отсутствия интереса у большинства граждан РА к речам, призывам и телодвижениям "реваншистов".

Так что, и тут впору задаться вопросом- кто вам доктор?! При этом очевидно, что признавать себя неправыми такие персонажи, как Алавердян, не могут в принципе. Им проще обвинить во всем большом и малом весь мир. Понимая это, не удивляешься помету фантазии дамы, все еще пытающейся держаться на политической сцене, используя давно не актуальный "репертуар".

Казалось бы, ситуация более, чем очевидная. Армения оккупировала 20% территорий Азербайджана и более четверти века отказывалась выводить свои войска с наших земель. Вопреки, добавлю, резолюциям Совбеза и Генассамблеи ООН. На протяжении более четверти века РА старалась добиться международного признания "нкр", но ничего путного из этого у них не вышло. Так называемую "нкр" не признала даже Армения.

Но, военно-политическое руководство РА кричало на каждом углу, что "Карабах-это Армения и точка", и грозилось захватить новые азербайджанские земли. Чем спровоцировала 44-дневную войну. По итогам которой армянская армия была разгромлена, а Азербайджан восстановил свою территориальную целостность, вернув почти все оккупированные земли. При этом, все страны мира, за исключением РА, признают территориальную целостность Азербайджана. То же самое можно сказать и про про ООН, НАТО, СНГ, ГУАМ, СЕ, ОДКБ и иные международные организации.

И вот всем им решила возразить Лариса Алавердян. С точки зрения которой недопустимо, что мирный договор может быть заключен лишь в случае признания Арменией территориальной целостности АР включая Карабах. О том, что в случае непризнания Арменией Карабаха в составе Азербайджана, никакого мирного договора и быть не может, она ничего не говорит. Как и о том, что альтернативой мира всегда была и остается война.

Чем она закончится для РА, можно судить по итогам 44-дневной войны. В которой тысячи армянских военнослужащих погибли именно потому, что армянские политики предпочли верить своим мифам и фантазиям, а не международному праву и существующим реалиям. Бывшей воспитательнице бакинского детского сада, казалось бы, должна быть понятна эта прописная истина. Но, как это часто бывает с армянскими политиками, инстинкты там побеждают разум.