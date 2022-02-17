Милли Меджлис обсудит Ходжалинский геноцид

На следующей неделе состоится специальное заседание Милли Меджлиса, посвященное 30-й годовщине Ходжалинского геноцида.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на заседании будут рассмотрены обращения к парламентам зарубежных стран, международным парламентским организациям с тем, чтобы массовая резня азербайджанцев в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года в городе Ходжалы Нагорно-Карабахского региона Азербайджанской Республики была признана как геноцид.