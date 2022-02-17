США предоставили Азербайджану мобильное оборудование

США предоставили Государственному таможенному комитету (ГТК) Азербайджана мобильное досмотровое оборудование.



Как сообщилим Day.Az в посольстве США в Азербайджане, в мероприятии, посвященном этому событию, приняли участие посол США Ли Литценбергер, председатель ГТК Сафар Мехтиев и другие официальные лица комитета.



Передача оборудования является одним из этапов помощи, которая будет оказана в 2022 году в рамках программы Контроля над экспортом и безопасностью границ (EXBS) Государственного департамента США.

Во время выступления на мероприятии посол Литценбергер акцентировал внимание на долгосрочном сотрудничестве США и Азербайджана в плане предотвращения распространения оружия массового уничтожения и его незаконной транспортировки. Он выразил надежду, что предоставленная США помощь будет дополнительным шагом в развитии двусторонних отношений, заложенных 30 лет назад, а также внесет вклад в укрепление безопасности Азербайджана и США.