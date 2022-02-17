https://news.day.az/politics/1436682.html Пилоты ВВС Азербайджана отработали ведение воздушного боя - ВИДЕО
Пилоты ВВС Азербайджана отработали ведение воздушного боя - ВИДЕО
В соответствии с планом боевой подготовки были проведены учебные полеты авиационных средств ВВС.
Как передает Day.Az со ссылкой на Минобороны, согласно сценарию самолеты МиГ-29 выполнили задачи по сложному пилотажу и боевым маневрам на малых и средних высотах.
В ходе учений пилоты отработали задачи по определению координат наземных целей условного противника, уклонению от средств ПВО и ведению воздушного боя.
Поставленные на учениях задачи были успешно выполнены.
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