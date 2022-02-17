Армения пытается ударить по экcпорту Беларуси

Автор: Мехти Ахмедзаде

Истерия, поднятая армянами из-за правдивых слов президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что "Армении деваться некуда и она никому не нужна", не прекращается по сей день. В Ереване то и дело звучат обвинения в адрес белорусского президента, настраивают общество против белорусов, а сегодня началось и распространение подлой дезинформации о стране.

Некто по имени Грач Берберян, являющийся председателем НПО "Аграрно-крестьянский союз Армении", безосновательно заявил, что Беларусь якобы занимается подделкой картофельных семян.

"Эта страна каждый раз заявляет об элитарных семенах картофеля, хотя занимается обычным подделыванием семян из Европы, меняя этикетку и предлагая, в том числе армянским фермерами семена по 180 драмов (0,64 AZN - ред.) за 1 кг. Они не имеют права продавать эти семена под именем своих, поскольку это собственность в основном нидерландских компаний", - сказал Берберян.

Далее он принялся оскорблять белорусский народ, назвав Беларусь страной жуликов, что земли в стране якобы заражены. Также НПО призвало армянских и российских фермеров воздержаться от покупки белорусских семян - "они не обеспечат нормальный урожай, да еще и заразят земли".

Судя по всему, правда об Армении настолько выколола глаза, что в Ереване решили пойти по свойственному армянам пути фейкометства и ударить по экспорту Беларуси. Стоит отметить, что все эти обвинения Берберяна являются лишь пустословием - он не привел ни одного факта или доказательства.

Напомним, что ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян пустил в ход депутатов и общественных деятелей, которые пытались найти чем бы задеть белорусов, но все тщетно, ибо со стороны это выглядело очень смешно.

Например, одним из первых захотел задеть Беларусь депутат Овик Агазарян, который не нашел ничего лучше, как указать на "мусор в аэропорту Минска" в ответ на колющие глаза слова Лукашенко. Как и подобает любому армянскому депутату, Агазарян ляпнул чушь без предоставления каких-либо фактов, ведь на самом же деле визитная карточка города Минска, да и его аэропорта, в частности - это чистота; все - от прилегающей территории с фонтанами и украшениями до санузлов содержится в идеальном блеске. По иронии судьбы в этот же день новоизбранный мэр Еревана объявил на всю страну, что столица превратилась в настоящую свалку и мусорку (соответствующие фотографии к этому заявлению были приложены).

После этого комедия, как видим, пошла лишь по нарастающей, появился на сцене Берберян.

Если говорить о фактах, то в Беларуси насчитывается свыше 120 сортов сельскохозяйственной культуры, которые внесены в государственный реестр. Из них 24 вида являются разновидностью белорусской селекции. Белорусские сорта пользуются спросом во многих странах с умеренным климатом. Они устойчивы к непогоде, легко переносят засушливые периоды и не так чувствительны к дождливым сезонам, при этом, они ничуть не уступают по вкусовым качествам или внешнему виду сортам иностранной селекции. Главный секрет белорусского картофеля заключается в том, что его выводили специально для условий неустойчивого климата Беларуси. Белорусские селекционеры используют передовые технологии и многолетние наработки, а также проводят испытания, чтобы оценить, как сорт адаптируется к условиям произрастания. Общеизвестно, что белорусские виды картофеля имеют массу преимуществ: высокая урожайность, адаптированность под условия белорусского климата, высокие вкусовые качества, иммунитет ко многим картофельным заболеваниям, неприхотливость к агротехнике, долгий срок хранения.

Чем руководствуется Берберян, заявляя о "подделках" и каких-то "заражениях", непонятно. Учитывая то, что картофель называют "вторым хлебом" и Беларусь прекрасно преуспевает в его выращивании и экспорте, очевидно, что обижающиеся на любую правду армяне не нашли ничего лучше, как отомстить, поставив под сомнение качество именно этого продукта.

Во-первых, такие дешевые интриги ни к чему хорошему армян не приведут, во-вторых, если говорить о сказанном Лукашенко касательно Армении, ее позиции по внешнеполитическим и внешнеэкономическим вопросам, то оценка дана очень правильная и сомнений не вызывает.

Президент Беларуси прав, ибо как союзник РА никому не может ничего предложить - в стране почти нет природных ресурсов, а экономика из-за агрессорской политики Еревана находится в коме почти 30 лет. Берберян лучше бы говорил о своей стране, где ничего почти не выращивается, но каким-то образом он занимает пост аграрного НПО. Немудрено понять, что если Лукашенко говорит "кому нужна Армения", он не оскорбляет армянский народ, а имеет в виду экономическое состояние страны, которая находится в разобранном виде, не вызывает интереса со стороны потенциальных инвесторов.

Армения - слабое звено евразийского пространства, страна, которую необходимо вытащить из болота отсталости, стагнации. Интересно, что никто из тех в Армении, кто ополчились на Лукашенко, не озадачивают себя тем, как перебороть кризис, выработать эффективные пути для преодоления бедности, отсталости. Тот же самый Берберян - создал какое-то непонятное НПО и сидит на грантах. Его имя всплыло лишь сейчас, когда надо было продвигать тезисы Еревана против Беларуси. Где он находился все это время, пока в Армении с каждым днем дорожают все продукты питания? Что он пытался сделать, для своих соотечественников? Вопросы риторические, ибо ничего.