США поддерживают Азербайджан в укреплении энергобезопасности Европы

США сохраняют приверженность поддержке усилий Азербайджана по диверсификации экономики и укреплению европейской энергетической безопасности.

Как передает в четверг Trend со ссылкой на посольство Соединенных Штатов в Азербайджане, об этом заявила заместитель помощника госсекретаря США Эрика Олсон в связи с 30-летием установления дипломатических отношений с Азербайджаном, передает Day.Az.

"Смотря в будущее, мы сохраняем приверженность поддержке усилий Азербайджана по диверсификации своей экономики и усилению энергетической безопасности Европы. Мы также рассчитываем на укрепление экономических, образовательных и культурных связей между нашими странами", - сказала Олсон.

По ее словам, США продолжат сотрудничать с Азербайджаном и странами региона для укрепления долгосрочного мира.

"Отмечая эту знаменательную годовщину в наших дипломатических отношениях, мы смотрим не только назад, но и вперед. Мы являемся партнерами уже 30 лет, и я уверена, что наше партнерство будет продолжаться на протяжении десятилетий. Мы рассчитываем на сотрудничество с Азербайджаном во имя демократического, процветающего и мирного будущего для всех", - подчеркнула Олсон.