Сахиба Гафарова встретилась с резидентом-координатором ООН

17 февраля председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова провела встречу с резидентом-координатором ООН в Азербайджане Владанкой Андреевой, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Спикер сказала, что рада приветствовать гостью в стенах парламента, выразила уверенность, что ее деятельность в качестве резидента-координатора ООН в Азербайджане послужит укреплению сотрудничества между организацией и страной. Сахиба Гафарова пожелала Владанке Андреевой всяческих успехов на этой стезе.

Как отметила спикер, Азербайджан считает важным развитие своих отношений с влиятельными международными организациями, и в этом году исполняется тридцать лет членству страны в ООН. Азербайджан неизменно является очень активным участником ООН и наладил плодотворное сотрудничество с её структурами, деятельность которых охватывает различные сферы. Избрание Азербайджана непостоянным членом Совета безопасности ООН на 2012-2013 годы при поддержке 155 государств-участников продемонстрировало международную репутацию Азербайджана.

Она добавила, что Азербайджан также поддерживает инициативы ООН как государство-председатель Движения неприсоединения, и вносит свою лепту в работу над решением вопросов, волнующих мировую общественность. В декабре 2020 года по инициативе Президента Азербайджана Ильхама Алиева в качестве председателя Движения неприсоединения была созвана 31-я специальная сессия Генассамблеи ООН на уровне глав государств и правительств для рассмотрения вопросов борьбы с пандемией коронавируса (COVID-19). Также глава азербайджанского государства выдвинул инициативу, следуя которой была принята резолюция "О предоставлении равного, своевременного и всеобщего доступа к вакцинам от COVID-19 по приемлемым ценам". Эта резолюция была принята на 46-й сессии Совета ООН по правам человека (23 марта 2021 года) и на 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН 16 декабря 2021 года. За неё проголосовали 179 государств-членов ООН.

Председатель Милли Меджлиса проинформировала резидента-координатора ООН о 44-дневной Отечественной войне Азербайджана и освобождении азербайджанских земель после тридцатилетней оккупации от армянских захватчиков благодаря отваге азербайджанской армии под руководством Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева. Одержав победу в войне, Азербайджан тем самым самостоятельно выполнил небезызвестные четыре резолюции Совбеза ООН. Подписанное в ноябре 2020 года трёхстороннее заявление положило конец конфликту. Сейчас на Южном Кавказе совершенно иные реалии. Конфликт остался в прошлом, а Азербайджан занимается восстановлением своих освобожденных районов. Гафарова подчеркнула, что тридцатилетняя армянская оккупация привела к тотальному разгрому азербайджанских городов, сёл, а также материального культурного наследия и культовых объектов. К сожалению, невзирая на обращения Азербайджана, ЮНЕСКО ни разу не проводила оценочных миссий на этих землях за всё время, что они находились под оккупацией.

Поблагодарив за искренний приём, резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева выразила удовлетворение сотрудничеством между страной и представляемой ею организацией, и сказала, что Азербайджан - важный партнёр, берущий на себя глобальное лидерство по животрепещущим для ООН вопросам. Она сообщила о скором визите представителей ООН на освобождённые земли Азербайджана для проведения там оценочной миссии. Владанка Андреева также отметила, что на неё произвели большое впечатление планы по восстановлению освобожденных территорий, в особенности проекты "умный город" и "умное село". Касаясь целей устойчивого развития, резидент-координатор ООН сказала, что они играют существенную роль в восстановлении освобождённых земель. Она также поделилась своими соображениями о разминировании этих областей, восстановлении инфраструктуры и обеспечении возвращения туда населения.

Владанка Андреева подчеркнула своё намерение приложить все усилия для ещё большего развития отношений между ООН и Азербайджаном.

В ходе беседы также обсуждались иные вопросы, представляющие интерес для обеих сторон.