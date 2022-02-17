В связи с трагедией в Гарадаглы в международный розыск объявлены 12 человек

Следственные мероприятия Военной прокуратуры Азербайджана в связи с трагедией в Гарадаглы продолжаются.

Об этом Trend сообщил в четверг старший прокурор пресс-службы Генпрокуратуры Кянан Зейналов, передает Day.Az.

По его словам, создана следственно-оперативная группа с целью расследования преступлений против мира и человечности, военных и других преступлений, совершенных против мирного населения на территории Азербайджана армянскими сепаратистами и ВС Армении.

Зейналов отметил, что в рамках уголовного дела на сегодня в связи с трагедией в Гарадаглы в международный розыск в качестве обвиняемых по ряду статей УК объявлены 12 лиц, совершивших преступления против мира и человечности, а также военные преступления. В Военной прокуратуре продолжаются следственные действия по соответствующим статьям УК.