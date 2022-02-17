"Внезапное прозрение" Роберта Кочаряна: недополитик о месте государства-лузера

Автор: Акпер Гасанов

Третий президент Армении Роберт Кочарян, который обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, за что ему "светит" от 7 до 12 лет тюремного заключения, созвал сегодня очередную пресс-конференцию. Их общее количество уже сложно подсчитать. Вот только количество так и не переросло в качество. Роберт Седракович твердо забронировал за собой статус болтуна, речи которого мало кому интересны даже в стране, у руля которой он когда-то стоял.

Мы же обращаем на них внимание лишь потому, что таким простым способом можно продемонстрировать, какого невысокого полета птицы были и остаются у власти в стране, которая претендует на статус колыбели всего, что только возможно - от культуры и христианства до кулинарии и военного ремесла. В который уже раз, на конкретном примере, можно доказать, что претензии армянской стороны разбиваются о печальную реальность.

Отрицать это бесполезно по той простой причине, что ныне Армения является абсолютным региональным аутсайдером по всем категориям. Эта страна с самыми большими проблемами в экономике, демографии, внешней и внутренней политике. Ее реальные суверенитет и независимость, мягко говоря, сильно урезаны. Но произошло все это не в один день, а в результате череды катастрофических ошибок, совершенных армянским обществом с момента обретения независимости.

Главной из них является априори неправильный путь вражды, территориальных претензий, военной агрессии с Азербайджаном. Идея "миацума", которой было одурманено армянское общество, привела к власти откровенных проходимцев, превратившихся в долларовых мультимиллионеров и миллиардеров при том, что Армения все глубже и глубже погружалась в болото неразрешимых проблем.

Одним из таковых, вне всякого сомнения, является Роберт Кочарян. Он недоволен даже своим преемником Сержем Саргсяном. Он не сумел вернуться к власти, несмотря на огромные средства, что были пущены на кампанию по реализации данной цели. И вот теперь, он находится в оппозиции не только к действующей власти, но и к здравому смыслу.

Очевидно, что у Армении, после череды ее политико-экономических и военного поражений, с учетом роста ее демографической проблемы и общей не привлекательности для зарубежных инвесторов, что есть логический итог политики самоизоляции, есть только один выход из создавшейся ситуации. Он, как это часто бывает, там же, где и вход.

Проще говоря, Армении нужно думать о будущем, налаживая отношения с Азербайджаном и Турцией, которые являются самыми важными игроками в регионе. Нынешнее руководство РА это, пусть и поздно и вынуждено, но признает. И вот мы уже слышим, как на заседании правительства РА премьер-министр Никол Пашинян делает правильные заявления.

Он заявил, что Армения надеется в ближайшем будущем подписать юридический документ с Азербайджаном, что позволит начать строительство железной дороги Ерасх (Араздеен) - Джульфа - Ордубад - Мегри - Горадиз. До этого были и иные правильные заявления Пашиняна, которому приходится вытаскивать свою страну из болота, в котором она оказалась как по его вине, так и по вине его предшественников.

И вот на этом фоне о себе решил напомнить Роберт Кочарян. Как человек из прошлого, как классический "сбитый летчик" он предпочел говорить не о будущем, а о прошлом. Говоря конкретнее, он решил оценить ОДКБ. И тут все увидели сеанс "внезапного прозрения". "С Турцией и Азербайджаном все страны ОДКБ, кроме РФ, имеют гораздо более объемные и теплые отношения по всем сферам. Экономика, межгосударственные отношения, договорная база, культурные отношения. Более того, с Турцией и Азербайджаном члены ОДКБ из Центральной Азии состоят в тюркской организации", - сказал он.

Но на том не остановился. "На уровне личных контактов тоже гораздо более теплые отношения с Президентом Азербайджана. Думать, что ОДКБ как-то могла отреагировать на нападение на нас, было бы наивно. Это исключалось. Речь не о том, что ОДКБ мертвая, не работает. Очень хорошо работает там, где интересы совпадают, как сработала в Казахстане. Это факт и с ним дано считаться", - признал Кочарян очевидное.

При этом, ясное дело, он не стал широко объяснять, почему все в итоге так произошло. Не стал он признавать и того, что Азербайджан имеет очень тесные отношения и с НАТО, не являясь членом Альянса и не претендуя на членство в нем. Кочарян не нашел в себе мужества признать, что экономическое, политическое, военное лидерство Азербайджана в регионе и соответствующее региональное лузерство Армении - есть результат грамотной, выверенной политики руководства нашей страны.

И, соответственно, результат глупости, недальновидности, необоснованной самоуверенности всех руководителей РА, включая самого Кочаряна, которому на закате его жизненного пути и вовсе светит длительный уголовный срок. Причем, за получение взятки в особо крупном размере. Ничего более позорного для того, кто мнил себя едва ли не "гигантом мысли" местечкового масштаба, и быть не может.