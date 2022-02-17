Посольство США в Азербайджане прокомментировало информацию в соцсетях в связи с Green Card

В социальных сетях распространилась информация о том, что собеседования с победителями лотереи Green Card от Азербайджана будут проходить в Баку, а не в Тбилиси.

Как сообщили в ответ на запрос Trend в четверг в посольстве США в Азербайджане, операции по иммиграционным визам в США для граждан Грузии и Азербайджана осуществляются в посольстве США в Тбилиси, и в связи с этим никаких изменений нет.

Также было отмечено, что в связи с пандемией COVID-19 посольство США в Азербайджане не имеет возможности проводить регулярные операции по выдаче неиммиграционных виз.

"В настоящее время мы устанавливаем время встреч по необходимым категориям виз в максимально возможном количестве в соответствии с местными условиями, ресурсами и правилами безопасности", - сказали в посольстве.