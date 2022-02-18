Радикальная оппозиция пытается политизировать акцию водителей грузовиков

Автор: Ибрагим Алиев

Азербайджанская радикальная оппозиция, вечно находящаяся коматозном состоянии вновь начала тиражировать неадекват, на этот раз пытаясь политизировать незаконную акцию водителей грузовиков и заодно оправдать свое никчемное существование. Далеко не секрет, что безбашенные радикалы не могут оправдать выделяемые им деньги и постепенно перестают быть интересными для западных спонсоров, скоро эти грантодатели и покровители вообще забудут об их существовании. Двуличие и цинизм - два основных параметра, которые точно их характеризуют.

17 февраля соответствующие государственные органы взяли под контроль вопрос водителей грузовиков, организовавших незаконную акцию в центре Баку, и выясняются причины их недовольства. Стоит отметить, что эта акция по перекрытию одной из главных дорожных артерий столицы была незаконной и проблема должна быть полностью расследована и непременно будет приняты необходимые меры. В частности, в МВД заявили, что задержан руководитель ООО "R Group Azerbaijan" Рамиш Джафаров.

"Джафарову был предоставлен адвокат и разъяснены его права. Он задержан, ведется расследование, по результатам которого будет дана правовая оценка его действий", - отметил руководитель пресс-службы министерства, полковник полиции Эхсан Захидов. Также водители Миралам Мамедов, Бахтияр Мамедов и Эльвин Меликов, создавшие сегодня утром искусственную пробку на одном из оживленных проспектов Наримановского района столицы, сказали ранее, что сожалеют о своем поступке.

Как видим, проблемы водитилей были услышаны и принимаются соответствующие шаги для разрешения проблем. Однако, как всегда, этой ситуацией решила воспользоваться радикальная оппозиция и некоторые лица, называющие себя "правозащитниками". Среди них - провокатор Али Керимли, являющийся председателем ПНФА, которая в течение многих лет нарушает законы нашей страны, его окружение и другие оппортунисты, голоса которых давно не были слышны.

После того, как Рамиш Джафаров был задержан, его отец, Закиран Джафаров, с целью оправдать сына, из-за которого тысячи людей сегодня опоздали на работу, сказал одному из т.н. "правозащитников" радикалов, что в дом Рамиша якобы проникли "люди в черных масках". В МВД Азербайджана информацию опровергли, ибо никаких оснований для этого не было.

Очевидно, что никогда не пользовавшиеся популярностью, а после 44-дневной войны окончательно списанные в архивы радикалы пытаются вернуться в повестку, используя эту тему с акцией водителей, пытаются напомнить о своем никчемном существовании и, заодно, оправдать те деньги и средства, которые они получают из западных фондов, в частности от Национального демократического института США (NDI), занимающегося планированием в тех или иных странах, который обналичил часть предназначенных для радикалов средств в Грузии и передал им. Большая часть этих денег была освоена тем самым ночным демаршем. Расследование показывает, что происходит отмывание денег западными фондами.

Небезызвестный факт, что на протяжении многих лет шоумены из радикальной оппозиции пытаются оправдать свое существование, преподнося малейший вопрос, как глобальную проблему. Ситуация с водителями не исключение. Али Керимли и его свита всегда устраивают шумиху, поднимают крик, раздувают из мухи слона, рвут на себе волосы на глазах изголодавшихся по жареному международных правозащитников, чтобы как-то сохранить свою никчемную партию. Кстати, напомним, что согласно закону "О политических партиях", финансирование этих структур из зарубежных источников запрещено. Политическим партиям запрещается получать пожертвования из-за границы. Также существуют ограничения для получения финансирования от физических лиц. Мы уже не говорим о нарушении махинаторами Налогового кодекса и других нормативно-правовых актов республики. Более того, ПНФА не прошла государственную регистрацию, а значит, действует незаконно, и финансирование подобной структуры является нарушением вдвойне. Провокатор Керимли вечно поднимает вой Керимли, так как не был способен находить источники финансирования для своей партии внутри республики, гранты от зарубежных спонсоров были перекрыты национальным законодательством.

Справедливости ради стоит отметить, что когда в государстве существует оппозиция, во главе которой стоят порядочные люди, это благо для страны. Такая оппозиция вне зависимости от внешних и внутренних обстоятельств несет только те идеи, которые способствуют развитию экономической, социально-политической ситуации в стране.

Но нам не повезло, ибо у нас существует такое явление, как "радикальная азербайджанская оппозиция", многоглавая гидра, во главе которой стоят Али Керимли и др., которые, получая свежеотпечатанные зеленые бумажки из рук антиазербайджанских кругов, постоянно ведут деструктивную деятельность с целью подрыва устоев государственности в стране. Все понимают, что они работают исключительно в интересах чуждых Азербайджану политических центров, которые еще ни один народ не привели к процветанию. Фактически - это алчные люди, являющиеся предателями своей страны.