ПРООН как гнездо ненависти к Азербайджану и Турции: что дальше?

Мы вновь возвращаемся к хорошо известной большинству читателей теме - скандалу с антиазербайджанской и антитурецкой пропагандой в Программе Развития ООН (ПРООН). Полагаем, всем уже хорошо известно, о чем речь - о группе армянских работников этой Организации, пустившейся во все тяжкие в социальных сетях, несмотря на четкие ограничения, накладываемые работой в ООН на такую риторику сотрудников. А также о небезынтересных деталях - о том, что некоторые из них умудрились получить повышение, несмотря на то, что в отношении их велось разбирательство.

Мы не собираемся повторять претензии, которые уже были высказаны к этому агентству ООН. Нам просто очень хотелось бы понять, как себе представляют дальнейшее развитие событий наши коллеги из ПРООН.

Мы надеемся, что соответствующие государственные органы Азербайджанской Республики подключились к данному вопросу. Но эту часть вопроса мы предоставим дипломатам, а дипломатия, как известно, не терпит шума и суеты. Однако при таком раскладе, как ни крути, ответить придется, и отделаться той безобразной белибердой, которую предложило ПРООН вначале, уже не удастся.

Но ведь и прессе нужно отвечать, причем не отписками, а по существу и с конкретно принятыми решениями и результатами. Разве не этому учит - или пытается учить - ПРООН в рамках своих программ по демократическому управлению? Допустим, руководство ПРООН надеется, что вопрос решится сам собой. Что пройдет неделя, другая и тему можно будет тихо спускать на тормозах. А там, глядишь, забудется и рассосется. Да еще и новый представитель ПРООН радостно приступит к исполнению обязанностей, полная свежих сил и энергии.

Мы, конечно, можем отвечать только за себя - средства массовой информации. И смеем заверить, что азербайджанские СМИ снимать эту тему с повестки дня не собираются. Более того, рискнем предположить, что исходя из трепетного отношения ко всему, что связано с навязанным нам армянами конфликтом, к борьбе нашего народа за свою земли и к жертвам, которые нас заставили в этой борьбе принести, официальные лица Азербайджана ее спускать на тормозах тоже не станут. И новоназначенному Представителю ПРООН в Азербайджане госпоже Паникловой - если она, конечно, доедет до нового места несения службы - предстоит раз за разом отвечать на один и тот же вопрос на всех ее встречах с официальными лицами, прессой и общественностью: какого рода содействие Азербайджану может предложить организация, открыто "крышующая" армян? И как она, отметившаяся пылкой любовью и интересом к Армении при тотальном (до прошлой недели) отсутствии интереса к Азербайджану, собирается строить здесь партнерские отношения?

Как ни крути, напрашивается неутешительный вывод - ПРООН не может, или не желает, а может быть, и то, и другое, понять серьезность складывающейся ситуации. И что в случае отсутствия вразумительного ответа и должной реакции со стороны этой организации партнерству с ней будет нанесен колоссальный, если не сказать непоправимый урон.

Кстати, после протестов Азербайджана некоторые из оскорблявших наши страны сотрудников ПРООН армянского происхождения поспешили закрыть свои аккаунты в соцсетях от посторонних глаз. Так они надеются скрыть за настройками режима конфиденциальности свою ненависть и недопустимые для носящего статус международного чиновника лица высказывания. Но ограничение доступа не означает прекращение оскорблений и клеветы.

Мы не ставим вопрос выбора между нами и Арменией. Это вопрос выбор между наглым покрывательством армянского агрессивного национализма под эгидой ООН, позволившем себе оскорбление народов двух стран - Азербайджана и Турции, и плодотворным сотрудничеством

Каков будет ответ на поставленные вопросы, таким будет и наш привет. ПРООН вольно выбирать свое решение, но должно быть готово к последствиям. А в том, что они будут, мы не сомневаемся.