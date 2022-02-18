Турция продолжает поддерживать правое дело Азербайджана

Турция продолжает всячески поддерживать правое дело своих друзей и братьев в дружественных и братских странах, таких как Азербайджан.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил в пятницу турецким журналистам министр национальной обороны Турции Хулуси Акар после заседания министров обороны стран НАТО.

По его словам, ВС Турции продолжают обеспечивать безопасность границ и вести борьбу с терроризмом.

"Как регион мы переживаем критический период. Встреча министров обороны стран НАТО проходила именно в это время, и на ней были обсуждены вопросы обороны, которые стоят на повестке дня альянса, в частности, в связи с ситуацией вокруг Украины, кроме того, была дана оценка региональным и глобальным событиям", - сказал Акар.