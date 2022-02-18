Актер без "Оскара" Арман Татоян хнычет перед увольнением с поста омбудсмена

Несостоявшийся армянский политик, "защитник" прав человека Арман Татоян, который на следующей неделе, а именно 22 февраля покинет свой пост, решил напоследок оправдать свою бесполезную деятельность, так и не дождавшись восхождения на армянский политический Олимп. На этот раз он принялся жаловаться на "притеснения со стороны армянских властей".

Татоян, амбициями которого были воспользоваться политическим хаосом в Армении ради своего продвижения вверх по карьерной лестнице, пошел плакаться на своей странице в Facebook за то, что его видите-ли не показывают по телевизору.

"Отсутствие освещения деятельности защитника прав человека Армении по программе "Новости" Первого общественного телеканала (H1) является результатом политики, согласованной с Советом общественного вещателя", - написал актер без "Оскара".

По словам Татояна, на "H1" проводится новая политика по дискредитации деятельности возглавляемого им института. Он также заметил, что отсутствие освещения деятельности защитника прав человека является нарушением действующего законодательства: "Этот вывод основывался на разъяснениях, адресованных защитнику прав человека исполнительным директором Общественного телевидения и председателем Совета общественного вещателя".

Речь, в частности, идет о нескольких передачах, которые проходят с участием одного и того же ведущего. В ходе этих передач, как отметил Татоян, ведущий, как правило, не задает вопросов, а дает заведомо "однобокие и непрофессиональные оценки" относительно его деятельности.

Напомним, что Татоян, считая, что должность омбудсмена для него недостаточно высока, замахнулся на высший исполнительный пост Армении - кресло премьер-министра, который занимает его бывший покровитель Н. Пашинян, благодаря которому он и стал "защищать" права армянских граждан.

Поражение во Второй Карабахской войне и капитуляция Армении ещё больше воодушевили Армана на активизацию своей политической деятельности. Поняв, что для него это реальный шанс вырваться вперёд, он занимался исключительно политической деятельностью и саморекламой, преподнося себя как "единственного потенциального политика, способного вытащить Армению из кризиса, поднять имидж страны на международной арене".

Татоян напрочь позабыл о том, что занятие политикой не входит в мандат омбудсмена и около года только и делал что рвался напролом и делал политические заявления. Вначале официальные власти в Ереване молча взирали на его потуги, так как Арман лицо независимое, к правительству отношения не имеет, может болтать всякую чепуху и правительство за него ответственность не несёт. Когда же Татоян замахнулся на власть, стал критиковать ее и возлагать ответственность за поражение в войне и утрату оккупированных азербайджанских территорий, армянские чиновники периодически стали одергивать зарвавшегося юриста, стараясь поставить его на место.

Когда претензии на власть А.Татояна стали перехлёстывать через край, Пашинян решил, что пора кончать с этим вконец разнузданным конкурентом и принял мудрое историческое решение. Учитывая, что срок полномочий "защитника" истекает в феврале 2022 года, он предложил не продлевать его полномочия и выдвинуть другую кандидатуру на рассмотрение парламента Армении. Все это ещё больше разозлило А.Татояна, которому отнюдь не хочется расставаться с уютным кабинетом, служебным автомобилем и бизнес-классом во время зарубежных поездок.