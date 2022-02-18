Фонд Гейдара Алиева провел благотворительную акцию в Болгарии

В качестве вклада в международные усилия по борьбе с пандемией COVID-19 по инициативе Фонда Гейдара Алиева Институту специализации и повышения квалификации врачей - клинике Царицы Иоанны в столице Болгарии Софии предоставлены 10 концентраторов кислорода (аппараты ИВЛ) производства Германии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, этот благотворительный шаг является очередной акцией международной солидарности, проведенной Азербайджаном для поддержки глобальной борьбы с пандемией COVID-19.

Отмечается, что это - своевременный шаг, заслуживающий высокой оценки с точки зрения защиты жизней людей, инфицированных коронавирусом, и оказания им более качественной медицинской помощи в нынешней критической ситуации в Болгарии в связи с пандемией COVID-19.