Фонд «Nargis» представил отчет благотворительной ярмарки «Холодные руки, горячее сердце»

С 1 декабря 2021-ого до 15 января 2022-ого года на Площади фонтанов прошла ежегодная благотворительная ярмарка "Холодные руки, горячее сердце". Фонд "Nargis" с гордостью представляет вам отчет ярмарки, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Так, следующие дети прошли лечение и были прооперированы при поддержке Фонда:

Рухид Мехралиев (10 лет) - бета талассемия;

Тея Мамедова (9 лет) - бета талассемия;

Хаган Губадов (11 лет) - лимфобластный лейкоз;

Эмиль Багиров (3 года) - бета талассемия;

И.Т. (имя не афишируется по просьбе семьи) - пересадка почки;

Юсиф Мамедов (7 лет) - синдром Гийена-Барре;

Фарман Годжаев (6 лет) - рак кости;

Мехди Самедли (2 года) - бета талассемия.

Фотографии и чеки каждого ребенка представлены ниже. Также в скором времени Фонд предоставит более подробную информацию о каждом из детей по-отдельности. Длительное лечение и операции этих детей прошли при поддержке спонсоров ярмарки, меценатов, руководства Фонда, сборов, а также благодаря продаже домиков на ярмарке. Данные расходы составили 706 100 AZN.

Фонд "Nargis" выражает искреннюю благодарность всем, кто поддержал деток. Пусть все дети будут здоровы!

Источник: www.nargisfund.com