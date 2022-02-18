https://news.day.az/politics/1437111.html Нас поразило, насколько быстро продвигаются восстановительные работы в Карабахе - путешественник
Нас поразило, насколько быстро продвигаются восстановительные работы в Карабахе - путешественник
Мы восхищены природой Карабаха.
Об этом сказал путешественник Никола Карателла, посетивший Карабах, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Природа Карабаха и особенно Кяльбаджарского района Азербайджана восхитительна, сказал Карателла.
"Мы были потрясены разрушениями, но в то же время нас поразило, насколько быстро продвигаются восстановительные работы", - добавил он.
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