Нас поразило, насколько быстро продвигаются восстановительные работы в Карабахе

Мы восхищены природой Карабаха.

Об этом сказал путешественник Никола Карателла, посетивший Карабах, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Природа Карабаха и особенно Кяльбаджарского района Азербайджана восхитительна, сказал Карателла.

"Мы были потрясены разрушениями, но в то же время нас поразило, насколько быстро продвигаются восстановительные работы", - добавил он.