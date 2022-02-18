Надеемся на скорейшую нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией.

Об этом сказал путешественник из США Салваторе Лавалло, посетивший Карабах, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Он также отметил, что Карабахский регион Азербайджана имеет большой потенциал для развития различных секторов.