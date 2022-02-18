https://news.day.az/politics/1437117.html Надеемся на скорейшую нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией - путешественник из США
Надеемся на скорейшую нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией - путешественник из США
Надеемся на скорейшую нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией.
Об этом сказал путешественник из США Салваторе Лавалло, посетивший Карабах, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Он также отметил, что Карабахский регион Азербайджана имеет большой потенциал для развития различных секторов.
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