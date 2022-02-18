В азербайджанском павильоне на "Expo 2020 Dubai" представлен ковер “Dostluq” - ФОТО
18 февраля на мероприятии, организованном Фондом Гейдара Алиева и ОАО "Азерхалча" в азербайджанском павильоне на Всемирной выставке "Expo-2020" в Дубае, состоялась презентация ковра "Dostluq".
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, подготовленный на основе традиционных азербайджанских ковров и нового современного дизайна, ковер "Dostluq" был создан в результате совместного сотрудничества творческой команды "Азерхалча" и заслуженного художника Азербайджана Рашада Алекберова. Работы по созданию ковра, в том числе разработка дизайна, изготовление чехла, непосредственно создание самого ковра, заняли семь месяцев.
Сюжет ковра отражает известные исторические и современные памятники Азербайджана и Эмирата Дубай, элементы флоры и фауны.
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