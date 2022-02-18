Пресс-конференция известных путешественников по итогам поездки в Карабах и Восточный Зангезур

Сегодня в конференц-зале АМИ Trend состоялась пресс-конференция известных зарубежных путешественников, посетивших Карабах и Восточный Зангезур.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, путешественники поделились впечатлениями о поездке на освобожденные территории Азербайджана, рассказали об увиденных там разрушениях, совершенных армянами, а также о восстановительных работах, проводимых правительством Азербайджана.

Путешественник Сальваторе Лавалло отметил хорошую возможность побывать на освобожденных территориях Азербайджана: "Там идут интенсивные восстановительные работы. Мы посетили Агдам, ознакомились с проводимой там работой. Я считаю, что в регионе должен быть мир, люди должны жить в условиях мира. Кавказ должен стать регионом мира, и проводимые Азербайджаном интенсивные работы по восстановлению и созиданию показывают его стремление к миру".

Путешественник, блогер Рангпач Нетнапат сказал, что это его второй визит в Азербайджан. Отметив, что его специальность - туризм, путешественник сказал, что Карабах имеет большой туристический потенциал.

"В будущем Азербайджан будет посещать еще больше людей, страна станет прекрасным туристическим уголком. У Карабаха большой туристический потенциал, и установление мира создаст большие возможности для развития туризма. В Карабахе ведутся работы по восстановлению, созиданию. Конечно, тяжело видеть разрушения там, но радует то, что идут восстановительные работы", - сказал Нетнапат.

Путешественник Никола Корателла сказал, что Кяльбаджар, в частности, имеет прекрасную природу: "Мы увидели на этих землях большие разрушения. Но, наряду с этим, мы также стали свидетелями масштабных работ по строительству. По завершении восстановления эти земли станут еще прекраснее. У Кяльбаджара большой потенциал для развития туризма. Эти места станут новым местом для посещения туристами со всего мира. Новые автомобильные и железные дороги имеют важное значение для развития региона".

Путешественник Дорде Капралович отметил, что правительство Азербайджана уделяет очень большое внимание восстановительным и строительным работам на этих территориях: "Эти земли имеют потенциал для сельского хозяйства, в том числе для производства меда. Также здесь есть прекрасные места для создания курортов".

Руководитель клуба NomadMania Хари Митсидис отметил, что посещение Азербайджана оставило прекрасные впечатления: "Здесь очень искренние люди. Азербайджан - прекрасный уголок мира. Надеюсь, что когда мы приедем спустя 10 лет в эти же районы, то увидим большие отели, "умные села", развитые экономические пространства. Надеюсь, что Карабах станет новым мостом между Азербайджаном и Европой. Больше людей должно, посетив Азербайджан, открыть для себя эту страну".

Отметим, что визит в Карабах и Восточный Зангезур был организован Международным клубом "NomadMania", объединяющим известных путешественников, побывавших не менее чем в 100 странах мира.

Руководитель клуба Хари Митсидис отметил прекрасные впечатления участников поездки от путешествия, которое длилось три дня.