Сеанс самоудовлетворения от марсельских армян: УЕФА и ФИФА должны отреагировать

Автор: Акпер Гасанов

Именно так выглядит явка с повинной. То, о чем многократно предупреждали УЕФА и ФИФА, все же произошло. Итак, в матче 1/16 финала Лиги конференций по футболу на стадионе "Велодром" во французском городе Марсель местный "Олимпик" принял у себя азербайджанский клуб "Карабах". Матч завершился со счетом 3:1 в пользу хозяев поля.

При этом, у агдамского клуба остаются шансы пройти именитых французов. Для этого им необходимо победить "Олимпик" в домашней игре со счетом 2:0. Тогда будет назначено дополнительное время и, как говорится, появятся возможности. При этом, если счет останется таким же, то можно будет попытать счастья в серии послематчевых пенальти.

Вполне, замечу, выполнимая задача, если судить по первой игре. Которая запомнилась еще и провокациями с армянской стороны. О том, что они попытаются выкинуть какой-то номер, было понятно априори. Ведь Франция, как известно, является местом проживания большого числа этнических армян. Их общее число колеблется, согласно разным источникам, от 350.000 до полумиллиона человек.

Армяне проживают главным образом в трех городах: Париж, Лион и Марсель. В этих городах имеются многочисленные армянские кварталы, улицы, церкви и школы. Так, например, в Марселе из 16 муниципальных округов, в 6 округах, армяне составляют большинство населения и главы многих округов, а также некоторые мэры города, имели армянское происхождение.

В Марселе 18 улиц с армянскими названиями и 12 действующих армянских церквей, печатается газета на армянском языке и действует местный армянский телеканал. Стало быть, нет ничего удивительного в том, что марсельские армяне изначально были настроены на политизацию футбольного матча. Казалось бы, Федерация Футбола Франции, а также УЕФА и ФИФА должны были быть готовы к провокациям с армянской стороны. Но, в реальности все оказалось не так.

Итак, как с гордостью пишут армянские СМИ, в ходе матча "Олимпик"-"Карабах" марсельские армяне организовали то, что они назвали словом "акцию" и что в реальности является примитивной провокацией. Одним словом, они подняли флаги Армении и никем не признанного, в реальности не существующего "арцаха". СМИ РА ссылаются на сообщение, распространенное на странице молодежной организации АРФД "Новое поколение".

Согласно ему, армяне также держали в руках плакаты с надписями "Карабах (арцах) - это Армения", "Азербайджан - преступная страна", "Признайте Республику арцах", "Шуши, не Шуша". Смешно? Конечно. Потому, что не на футбольном поле, а на поле боя было решено, чьим является Карабах, как правильно писать название колыбели азербайджанской культуры.

Азербайджан разгромил армянскую армию, восстановил свою территориальную целостность, водрузил флаги во всех освобожденных городах, включая Шушу. Сейчас все эти территории активно восстанавливаются, туда организованы туры граждан Азербайджана и иностранных журналистов, блогеров, дипломатов. Которые, что называется на месте, видят как следы армянского вандализма, так и удостоверяются в том, чьим в реальности был, есть и будет Карабах.

Что до фразы "Карабах- это Армения", то ее автор, премьер-министр РА Никол Пашинян, наверное уже тысячу раз пожалел, что ляпнул такое и проклял тот день, когда данная фраза вылетела из его уст. Потому, что азербайджанская армия, обратив в бегство 10.000 армянских дезертиров и практически обнулив армянскую армию, как боеспособный элемент, доказала глубину ошибки Пашиняна.

Который сейчас поет совсем иные песни. Он стал поразительно понятливым, с точки зрения нового статуса-кво. Он заявляет о признании территориальной целостности Азербайджана, вещает про важность реализации азербайджано-армянских проектов. В общем, про "Карабах-это Армения" он даже не заикается. Так что, выходка армянских провокаторов на футбольном матче была попросту бесполезной.

Это был сеанс самоудовлетворения со стороны тех, кто привык верить не в реальность, а в мифы собственного сочинения. При этом, конечно же, УЕФА и ФИФА должны по полной программе наказать тех, кто устроил эту провокацию. А в ответной игре у наших болельщиков есть право развернуть кучу плакатов с надписью "Карабах-это Азербайджан", "Шуша- колыбель азербайджанской культуры", а также развернуть фото Мубариза Ибрагимова или Полада Гашимова- наших славных героев. И тогда уже никто не посмеет нам что-то сказать. Потому, что Карабах действительно- это Азербайджан.