Армяне обстреляли Товуз

18 февраля начиная с 22:30 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в поселке Гюлалы Товузгалинского района на государственной границе, без каких-либо причин с перерывами подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Мунджуглу Товузского района из стрелкового оружия, передает Day.Az со ссылкой на Министерство обороны.

"Подразделениями нашей армии, расположенными в указанном направлении, были приняты соответствующие меры.

Потерь в личном составе и технике ВС Азербайджана нет. В настоящее время ситуация на этом направлении стабильная, оперативные условия находятся под полным контролем наших подразделений",- говорится в сообщении ведомства.