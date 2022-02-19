https://news.day.az/politics/1437164.html Минобороны опровергло ещё одну армянскую ложь
Минобороны опровергло ещё одну армянскую ложь
Министерство обороны Азербайджана распространило завление.
Как передает Day.Az со ссылкой на ведомство, в сообщении говорится:
"Распространяемая в армянских социальных сетях информация о якобы открытии огня подразделениями нашей армии в направлении села Тагаверд Ходжавендского района на территории Азербайджана, где временно находятся российские миротворцы, является ложной, носит провокационный характер".
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