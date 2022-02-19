Минобороны опровергло ещё одну армянскую ложь

Министерство обороны Азербайджана распространило завление.

Как передает Day.Az со ссылкой на ведомство, в сообщении говорится:

"Распространяемая в армянских социальных сетях информация о якобы открытии огня подразделениями нашей армии в направлении села Тагаверд Ходжавендского района на территории Азербайджана, где временно находятся российские миротворцы, является ложной, носит провокационный характер".