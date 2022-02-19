https://news.day.az/politics/1437216.html Начальник Генштаба дал указания ВМС Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
Начальник Генштаба дал указания ВМС Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
Первый заместитель министра обороны Азербайджана-начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковник Керим Велиев дал указания Военно-Морским Силам (ВМС).
Как сообщили Day.Az в Министерстве обороны, начальник Генерального штаба дал соответствующие указания по подготовке к учениям, которые пройдут летом текущего года в Азербайджанском секторе Каспийского моря. Также глава Генштаба дал соответствующие указания по отбору морских пехотинцев, совершенствованию их знаний и навыков и другим вопросам.
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