Начальник Генштаба дал указания ВМС Азербайджана

Первый заместитель министра обороны Азербайджана-начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковник Керим Велиев дал указания Военно-Морским Силам (ВМС).

Как сообщили Day.Az в Министерстве обороны, начальник Генерального штаба дал соответствующие указания по подготовке к учениям, которые пройдут летом текущего года в Азербайджанском секторе Каспийского моря. Также глава Генштаба дал соответствующие указания по отбору морских пехотинцев, совершенствованию их знаний и навыков и другим вопросам.