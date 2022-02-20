Если армянские националисты рассчитывают на возможность реванша, то глубоко заблуждаются

Рассчитывание незаконных армянских вооруженных формирований на то, что им удастся вернуть под свой контроль те территории, которые были возвращены Азербайджаном в ходе второй Карабахской войны, является неправильным мышлением.

Об этом Day.Az сказал руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

По его словам, Армении необходимо восстанавливать экономические отношения с Азербайджаном.

"Армении пора окончательно осознать, что нужно работать именно в хозяйственной области, а не в военно политической. Судя по армянским источникам СМИ, Армения хочет показать себя в роли "жертвы" Азербайджана", - сказал наш собеседник.

Как отметил Колташов, Россия предпринимает усилия, чтобы на Кавказе установился долговременный мир: "К сожалению в нынешней ситуации трудно формировать трезвый экономический подход и никакие международные арбитры пока что не могут данную ситуацию изменить, в том числе Россия и ЕС. При этом благодаря большему взаимодействию с Турцией, Ираном и Россией, Азербайджан и Армения смогут наращивать и потоки товаров и выстраивать долговременные отношение в самых разных сферах. Начинать нужно с программы культурного обмена, это во многом обезопасит регион от возникновения нового конфликта".

Российский эксперт полагает, что Армении пора закончить войну с Азербайджаном на уровне идей и культур, нужно понять необходимость научиться жить в добрососедских отношениях.

"Это была большая фантазия, большая ошибка армянских националистов, когда они думали, что можно восстановить древнюю Армению. Нужно опуститься на землю и заняться культурным обменом. Необходимо что бы все народы научились понимать друг друга, нужен культурный диалог, нужно начинать с этого. Пора закончить войну в головах, это очень важно. Потому, что если она продолжается в головах, в эмоциях, если она управляет людьми, если темперамент направлен не на созидание, а на то, что как нам окончательно решить вопрос реванша, то это не приведет к миру ни при каком посредничестве. Поэтому нужно переходить к культурной программе. Может быть нужно объявить год дружбы народов Кавказа или народов бывшего СССР, и постараться сделать так, чтобы все друг друга увидели не только через прицелы в головах, а совершенно иначе. Через искусство, через кулинарию, через дискуссию о культуре, о фильмах, о музыке, о литературе, о древних поэзиях, о современной прозе. Вот что должно быть сделано. Это большая работа, за которую еще никто не брался", - заключил Василий Колташов.

Махир Будагов